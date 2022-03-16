Байден объявил, что решил передать Украине дополнительную военную помощь на $800 млн

Президент США Джо Байден в среду объявил о предоставлении Украине военной помощи еще на $800 млн.

"Сейчас еще раз, используя мои президентские полномочия, я задействую дополнительную военную помощь на $800 млн", - сказал он.

При этом он напомнил, что в минувшую субботу Вашингтон выделял $200 млн на поставки вооружений и амуниции Украине.

"Это доводит объем новой помощи США Украине до $1 млрд, и это только на этой неделе", - подчеркнул Байден.

Он пояснил, что среди предоставляемой помощи - 800 единиц зенитных вооружений, в том числе системы дальнего радиуса действия, 9 тыс. единиц противотанковых вооружений, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, включая пулеметы, дробовики, гранатометы, и 20 млн единиц различных боеприпасов, включая артиллерийские.

Также речь идет о выделении беспилотников для Украины, добавил Байден.

СМИ отмечают, что США предостаавят 800 зенитных систем Stinger; 2 000 Javelin, 1 000 единиц легкого противоброневого оружия и 6000 противоброневых систем AT-4; 100 тактических беспилотных летательных систем; 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 ружей; более 20 миллионов патронов стрелкового оружия и гранатометов и минометов; 25 тыс комплектов бронежилетов и 25 тыс шлемов.