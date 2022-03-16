Финансовые новости
- |
- 16.03.22
- |
- 23:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Президент США Джо Байден подписал закон об отчетности о киберинцидентах
16:41 16.03.2022 |
Президент США Джо Байден подписал закон о государственном финансировании на сумму $1,5 млн, который включает в себя закон, обязывающий операторов критической инфраструктуры сообщать, если их организация была взломана или заплатила выкуп операторам вымогательского ПО.
Согласно «закону об укреплении американской кибербезопасности» (Strengthening American Cybersecurity Act), операторы критически важной инфраструктуры должны уведомлять Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Министерства внутренней безопасности США в течение 72 часов после киберинцидента или в течение 24 часа, если организация заплатила выкуп операторам вымогательского ПО. Это также дает CISA право вызывать в суд организации, которые не сообщают о киберинциденте или подобных платежах.
Как сообщило издание The Record, у CISA будет до двух лет на публикацию уведомления в Федеральном реестре о предлагаемом нормотворчестве для реализации усилий по отчетности, хотя это может произойти быстрее из-за повышенных опасений по поводу кибератак российских хакеров.
По словам сенатора Роба Портмана (Rob Portman), закон «предоставит Национальному директору по кибербезопасности, CISA и другим соответствующим агентствам широкое представление о кибератаках, происходящих в стране. Это позволит обеспечить общегосударственное реагирование, смягчение последствий и принятие защитных мер.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что объединяет ОПЗЖ, УПЦ МП и российскую пропагандистку Овсянникову с плакатиком «Нет войне»
|Рада разрешила компаниям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог 2% - закон
|Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
|В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - Кличко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году, ждет инфляцию на уровне 4,3% вместо 2,6%
|ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 б.п., готовится приступить к сокращению активов на балансе
|Байден объявил, что решил передать Украине дополнительную военную помощь на $800 млн
|Представителя России лишили почетного поста в МВФ
|В НАТО договорились продолжить поставки оружия Украине
|Дефицит серверов может ожидать Россию в ближайшие несколько месяцев
Это интересно
|650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi
|Tesla значительно повышает цены на все электромобили
|Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 переименовали игру, сделав название более украинским
|Mozilla удалила «Яндекс» из списка доступных по умолчанию поисковиков браузера Firefox
|Японский производитель цифровой техники Ricoh остановил поставки в Россию
|Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц
|ASUS собирается приостановить работу в России