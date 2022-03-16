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Португалия изменит закон, позволивший Абрамовичу получить гражданство
16:00 16.03.2022 |
Португалия усиливает законодательство, предоставляющее гражданство потомкам евреев-сефардов и позволившее российскому олигарху Роману Абрамовичу получить португальский паспорт, но изменения не будут иметь обратной силы.
Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Аугусту Сантош Силва, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Миллиардер получил португальское гражданство в прошлом году на основе закона 2015 года, предлагающего натурализацию потомкам сефардских евреев, высланных из Пиренейского полуострова в Средневековье.
Министр иностранных дел заявил, что изменения вводят новое требование к заявителям демонстрировать "эффективную связь с Португалией".
Абрамович был среди нескольких российских миллиардеров, добавленных в черный список Европейского Союза, составленный после вторжения России в Украину. На прошлой неделе он был внесен в британский санкционный список.
Сантош Силва заявил, что Португалия введет санкции ЕС против Абрамовича, но не может запретить ему въезд в страну, поскольку он является гражданином.
Изменения в закон о гражданстве уже получили зеленый свет от президента Марсело Ребелу де Соуза и вскоре вступят в силу, сообщил министр.
Расследование по предоставлению Абрамовичу гражданства было начато в январе португальской прокуратурой, и в зависимости от результата его гражданство может быть отнято.
Пресссекретарь Абрамовича неоднократно отрицал какие-либо правонарушения.
Раввин, ответственный за выдачу документа, необходимого для получения гражданства, был арестован на прошлой неделе по подозрению в отмывании денег, коррупции, мошенничестве и подделке документов.
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