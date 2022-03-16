Швейцария расширила санкции против РФ за вторжение в Украину

Швейцария приняла дополнительные санкции Европейского Союза против российских физических и юридических лиц, опубликованные во вторник в ответ на вторжение РФ в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

"Федеральный советник Ги Пармелен, председатель Федерального департамента экономики, образования и исследований (EAER) сегодня расширил санкции еще более чем на 200 физических и юридических лиц в связи с серьезными нарушениями международного права Россией в Украине. Санкционный список Швейцарии теперь полностью соответствует списку ЕС", - говорится в сообщении.

Таким образом, еще 197 человек подверглись финансовым санкциям и ограничениям на поездки, а финансовые санкции были введены против 9 компаний. Среди них есть еще олигархи и известные бизнесмены. "Активы в Швейцарии, принадлежащие этим лицам, должны быть заморожены и уведомлены Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Поправка вступает в силу в полдень 16 марта", - заявили в Федеральном совете.

"Внося эту поправку, Швейцария приняла последние изменения ЕС в отношении попавших под санкции физических и юридических лиц, опубликованных Советом ЕС 15 марта. Теперь список санкций Швейцарии полностью соответствует списку ЕС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Совет ЕС во вторник окончательно утвердил четвертый пакет санкций против России.