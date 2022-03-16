Орбан: Венгрия останется в стороне от войны в Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет посылать Украине оружие и останется в стороне от войны.

Об этом он заявил на митинге своих поклонников, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Венгрии 3 апреля пройдут парламентские выборы.

Путь Орбана к переизбранию осложнен вторжением России в Украину, из-за чего его дружественные отношения президентом путиным России подвергаются критике со стороны оппозиции.

Выступая на митинге с десятками тысяч поклонников, Орбан сказал, что Центральная Европа является лишь "шахматной доской" для больших государств, и если Венгрия не будет отстаивать свои интересы, она может легко стать жертвой.

"Россия смотрит на российские интересы, а Украина смотрит на украинские. Ни США, ни Брюссель не будут думать разумом венгров и чувствовать сердце венгров. Мы должны отстаивать собственные интересы", - сказал Орбан.

"Мы должны держаться в стороне от этой войны... поэтому мы не будем посылать никаких войск или оружия на поле битвы" - заявил он.

Орбан сказал, что выбор для избирателей 3 апреля будет между его партией, желающей мира, и левой оппозицией, "склоняющейся в беспощадную, затяжную и кровавую войну".

Шестипартийная оппозиция во главе с Петером Марки-Заем, мэром маленького городка и отцом семи детей, подвергла резкой критике отношения Орбана с Россией, заявляя, что Орбан построил нелиберальное государство по модели путина, с безудержной коррупцией и ограничениями свободы СМИ. . Правительство отрицает обвинения.

Орбан осудил российское вторжение и заявил, что Будапешт не наложит вето на санкции ЕС, согласованные против России, но они не должны влиять на поставки энергоносителей Венгрии.