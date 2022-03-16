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Российский олигарх Абрамович успел перед санкциями переписать активы – WSJ
13:54 16.03.2022 |
Российский олигарх Роман Абрамович через несколько часов после введения российских войск в Украину передал контроль над своими активами в США, Британии и Израиле одному из своих бизнес-партнеров. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на данные финансовых регуляторов.
Издание отмечает, что оффшорная компания Norma Investments Ltd. (Британские Виргинские острова) многие годы контролировалась Абрамовичем. Однако 24 февраля его деловой партнер Давид Давидович получил полную собственность на компанию.
Вскоре Соединенное Королевство наложило на Абрамовича санкции по обвинению в извлечении выгоды от путинского режима. Спустя несколько дней санкции повторил Евросоюз, что означало замораживание активов и запрет на поездки в Британию и ЕС.
Приближенное к Давидовичу лицо подтвердило WSJ, что он взял организацию под свой контроль. В то же время, лицо отметило, что Абрамович не был предыдущим владельцем Norma, но не указал, кто был.
Norma Investments фигурирует во многих документах, связанных с Абрамовичем. В 2021 году американская биотехнологическая компания, финансируемая Norma, в своем годовом отчете указала, что Norma контролируется Абрамовичем.
Давидович также значится в документах как главный исполнительный директор московской инвестиционной компании Millhouse LLC, которую Абрамович основал 20 лет назад.
Norma Investments стала инструментом для венчурных инвестиций. В частности, компания инвестировала в возобновляемую энергетику в США и израильскую техкомпанию Shellanoo Group, долю которой в 2016 году Абрамович купил через компанию, принадлежащую Norma.
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