Япония лишит Москву режима наибольшего благоприятствования в торговле

В частности, страна запретит поставки в РФ предметов роскоши, лишит Москву режима наибольшего благоприятствования в торговле, сообщил в среду Bloomberg.
Кроме того, Кисида заявил, что Япония в рамках санкций заморозит еще больше российских активов. По сообщениям СМИ, речь идет об активах российской элиты.
Страна также запретит импорт некоторых продуктов из РФ.
Кисида подтвердил, что Япония будет сотрудничать с G7, чтобы предотвратить использование Россией кредитов Международного валютного фонда и других международных кредиторов.
Ранее похожие меры в отношении РФ приняли США и Евросоюз.