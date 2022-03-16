СМИ заставили Макрона оправдываться за военные поставки в РФ в предыдущие годы

Франция с 2015 по 2020 год выдала по меньшей мере 76 лицензий на экспорт военных материалов в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

Впервые о военных конторках Франции и РФ написал интернет-портал Disclose.

По данным издания, среди поставленных в РФ материалов есть тепловые камеры для оснащения бронетехники. Disclose предполагает, что это оснащение может использоваться российской армией в войне против Украины.

Также французская промышленность поставила в РФ навигационные системы и системы визуализации для военных вертолетов.

Издание отмечает, что хотя после аннексии Крыма Европейский Союз ввел эмбарго на поставку оружия в РФ, однако Франция продолжала выполнение ранее подписанных контрактов.

В правительстве оперативно отреагировали на информацию, отметив, что эти поставки не противоречили тогдашнему законодательству.

"Франция в 2014 году выполнила именно то, что было нужно, то есть - соблюдала международное право", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он напомнил, что в те годы Франции пришлось пойти на отмену конторки на строительство двух десантных кораблей-вертолетоносцев "Мистраль".

"¦Президент Олланд принимал необходимые решения, пойдя на очень сильные и структурные в то время шаги... Все контракты, которые на тот момент не соответствовали обязательствам Франции - были разорваны",- резюмирует Макрон.