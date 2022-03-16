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Макрон готов обсуждать автономию Корсики
10:17 16.03.2022 |
Французские власти готовы обсуждать с корсиканскими националистами вопросы автономии острова.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.
Издание цитирует заявление министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина, отправляющегося на Корсику для переговоров с местными политиками. "Мы готовы пойти достаточно далеко, вплоть до автономии. Мы готовы говорить об этом. Другой вопрос - какой будет эта автономия. Нам нужно это обсудить",- заявил он.
Париж вынужден идти на уступки из-за масштабных протестов, которые последние недели продолжаются на острове. Старт протестам дала информация о нападении в тюрьме на заключенного корсиканского националиста Ивана Колонну, отбывающего пожизненное заключение за убийство французского префекта.
После нападения сокамерника Колонна находится в тяжелом состоянии.
Информация о нападении привела к самым большим за последние годы протестам на острове. Сотни людей вышли на улицы, атаковали старые заведения, забрасывая их коктейлями молотова.
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