Макрон готов обсуждать автономию Корсики

Французские власти готовы обсуждать с корсиканскими националистами вопросы автономии острова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

Издание цитирует заявление министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина, отправляющегося на Корсику для переговоров с местными политиками. "Мы готовы пойти достаточно далеко, вплоть до автономии. Мы готовы говорить об этом. Другой вопрос - какой будет эта автономия. Нам нужно это обсудить",- заявил он.

Париж вынужден идти на уступки из-за масштабных протестов, которые последние недели продолжаются на острове. Старт протестам дала информация о нападении в тюрьме на заключенного корсиканского националиста Ивана Колонну, отбывающего пожизненное заключение за убийство французского префекта.

После нападения сокамерника Колонна находится в тяжелом состоянии.

Информация о нападении привела к самым большим за последние годы протестам на острове. Сотни людей вышли на улицы, атаковали старые заведения, забрасывая их коктейлями молотова.