Пенсионный фонд Норвегии не может продать акции в российских компаниях

Государственный пенсионный фонд Норвегии (ГПФН) не может продать акции в российских компаниях из-за приостановки торгов на рынках в РФ. Об этом во вторник, 15 марта, сообщил исполнительный директор фонда Николай Танген.

После начала войны России в Украине норвежское правительство поручило Центральному банку (ЦБ) Норвегии (Norges Bank), который управляет фондом, представить к 15 марта план продажи российских акций и других ценных бумаг.

По данным AFP, фонд владеет акциями на сумму, эквивалентную 2,7 млрд евро, в таких российских компаниях, как "Газпром" и "Лукойл". Указанный показатель - 0,2% от общего объема ГПФН в 1,14 трлн евро.

В Норвегии опасаются, что продажа "затянется надолго"

Николай Танген и временная глава ЦБ Ида Вольден Бахе сообщили правительству Норвегии, что представят рекомендации по продаже российских активов, "когда рынки снова начнут функционировать в более нормальном" режиме. Однако продажа "затянется надолго", предостерегли они. Как уточняет AFP, это также связано с тем, что многие российские олигархи, которые в противном случае могли бы скупить акции, подпали под санкции Запада.

Торги на Московской фондовой бирже приостановлены с 28 февраля.

Государственный пенсионный фонд Норвегии создан в 1990 году. Он призван защитить экономику страны от колебаний цен на нефть и обеспечивать надежную работу социальной модели в стране.