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Пенсионный фонд Норвегии не может продать акции в российских компаниях
08:47 16.03.2022 |
Государственный пенсионный фонд Норвегии (ГПФН) не может продать акции в российских компаниях из-за приостановки торгов на рынках в РФ. Об этом во вторник, 15 марта, сообщил исполнительный директор фонда Николай Танген.
После начала войны России в Украине норвежское правительство поручило Центральному банку (ЦБ) Норвегии (Norges Bank), который управляет фондом, представить к 15 марта план продажи российских акций и других ценных бумаг.
По данным AFP, фонд владеет акциями на сумму, эквивалентную 2,7 млрд евро, в таких российских компаниях, как "Газпром" и "Лукойл". Указанный показатель - 0,2% от общего объема ГПФН в 1,14 трлн евро.
В Норвегии опасаются, что продажа "затянется надолго"
Николай Танген и временная глава ЦБ Ида Вольден Бахе сообщили правительству Норвегии, что представят рекомендации по продаже российских активов, "когда рынки снова начнут функционировать в более нормальном" режиме. Однако продажа "затянется надолго", предостерегли они. Как уточняет AFP, это также связано с тем, что многие российские олигархи, которые в противном случае могли бы скупить акции, подпали под санкции Запада.
Торги на Московской фондовой бирже приостановлены с 28 февраля.
Государственный пенсионный фонд Норвегии создан в 1990 году. Он призван защитить экономику страны от колебаний цен на нефть и обеспечивать надежную работу социальной модели в стране.
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