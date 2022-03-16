Сеул сообщил о неудачном ракетном запуске КНДР

Северная Корея запустила снаряд из района Сунан в Пхеньяне в 09.30 по местному времени (02.30 EET), однако нынешние ракетные испытания, по всей видимости, провалились. Об этом в среду, 16 марта, сообщили в Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея (РК).

По данным японских СМИ, речь могла идти о баллистической ракете.

С начала года Пхеньян провел семь ракетных испытаний и два запуска "разведывательных спутников", указывали в КНДР.

Военные Республики Корея и США усилили боевую готовность

До этого, 15 марта, в КНШ сообщили, что военные Республики Корея и США усилили боевую готовность своих воинских подразделений на Корейском полуострове.

В январе власти КНДР заявляли о запуске двух гиперзвуковых ракет, четырех ракет ближнего радиуса действия, крылатой ракеты, а также баллистической ракеты среднего радиуса действия.

Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын ранее пообещал на собрании правящей партии, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.