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Сеул сообщил о неудачном ракетном запуске КНДР
08:38 16.03.2022 |
Северная Корея запустила снаряд из района Сунан в Пхеньяне в 09.30 по местному времени (02.30 EET), однако нынешние ракетные испытания, по всей видимости, провалились. Об этом в среду, 16 марта, сообщили в Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея (РК).
По данным японских СМИ, речь могла идти о баллистической ракете.
С начала года Пхеньян провел семь ракетных испытаний и два запуска "разведывательных спутников", указывали в КНДР.
Военные Республики Корея и США усилили боевую готовность
До этого, 15 марта, в КНШ сообщили, что военные Республики Корея и США усилили боевую готовность своих воинских подразделений на Корейском полуострове.
В январе власти КНДР заявляли о запуске двух гиперзвуковых ракет, четырех ракет ближнего радиуса действия, крылатой ракеты, а также баллистической ракеты среднего радиуса действия.
Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын ранее пообещал на собрании правящей партии, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.
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