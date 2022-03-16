ЕС ввел санкции против Абрамовича, Эрнста и еще 13 россиян

Совет ЕС принял сегодня решение ввести санкции в отношении еще 15 физических и 9 юридических лиц в связи с продолжающейся военной агрессией России против Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета, сообщает "Европейская правда".

"Мы добавляем в наш санкционный список еще больше олигархов и элиты, связанной с режимом, членов их семей и известных бизнесменов, которые вовлечены в секторы экономики, обеспечивающие режим существенным источником дохода. Эти санкции также нацелены на тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, которые сопровождают войну президента Путина против украинского народа", - заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

В список вошли олигархи Роман Абрамович и Герман Хан, а также другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как черная металлургия, энергетика, банковское дело, средства массовой информации, товары и услуги военного и двойного назначения.

В список также входят лоббисты и пропагандисты, такие как генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, которые продвигают кремлевский нарратив о ситуации на Украине.

Под санкции попали компании авиационной, военной промышленности, судостроения и машиностроения.

Это решение является частью четвертого пакета ограничительных мер, введенных ЕС против России в связи с ее военной агрессией против Украины.

"Поскольку война президента Путина против украинского народа продолжается, наша решимость поддержать Украину и повредить финансированию военной машины Кремля растет. Этот четвертый пакет санкций - еще один серьезный удар по экономической и материально-технической базе, на которую опирается Россия, чтобы осуществить вторжение в Украину. Цель санкций - чтобы президент Путин остановил эту бесчеловечную и бессмысленную войну", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Своим решением Совет ЕС установил:

- запретить какие-либо операции с определенными государственными предприятиями РФ;

- запретить предоставление каких-либо услуг кредитного рейтинга, а также закрыть доступ к любым услугам по предоплате, связанной с кредитной рейтинговой деятельностью, любым российским физическим или юридическим лицам;

- расширить перечень лиц, связанных с российской оборонно-промышленной базой, на которых накладываются более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому улучшению оборонного сектора и сектора безопасности России;

- запретить новые инвестиции в энергетический сектор России, а также ввести комплексные экспортные ограничения на оборудование, технологии и услуги для энергетической отрасли;

- ввести дальнейшие торговые ограничения по чугуну и стали, а также предметам роскоши.

Кроме того, Совет ЕС решил ввести санкции против ключевых олигархов, лоббистов и пропагандистов, продвигающих нарратив Кремля о ситуации в Украине, а также ключевых компаний в секторах авиации, военного и двойного использования, судостроения и машиностроения.

Отдельно Совет ЕС дал Еврокомиссии зеленый свет на присоединение от имени ЕС к многостороннему заявлению об агрессии Российской Федерации против Украины при поддержке Беларуси, которое, как ожидается, будет опубликовано в контексте ВТО.

Совет ЕС сообщил, что соответствующие законодательные акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что четвертый пакет санкций предусматривает новые ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Впрочем, ЕС пока продолжит покупать у них нефть.