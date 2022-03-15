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Израиль отменил безвизовый режим с Украиной и не будет принимать беженцев
16:21 15.03.2022 |
Министерство внутренних дел Израиля изменило правила въезда граждан Украины в страну. Об этом сообщает посольство Израиля в Украине.
Так, установлена квота для 5000 граждан Украины, которые смогут въехать в страну. Часть квоты Израиль уже использовал.
Прибытие в Израиль и посадка на авиарейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля.
Если гражданин Украины желает приехать в Израиль по приглашению гражданина Израиля, гражданин Израиля обязан подписать декларацию для приглашенного на сайте Управления по вопросам народонаселения и иммиграции с помощью электронной анкеты.
Граждане Украины, подающие заявление на приезд в Израиль, должны заполнить электронную заявку на сайте министерства иностранных дел Израиля. Ответ на запрос заявителя будет послан на электронный адрес заявителя.
Если заявитель прибыл в Израиль по приглашению гражданина Израиля, проживающего в Израиле, приглашенный заявитель должен получить приглашение от гражданина Израиля (как указано в пункте 3) перед заполнением заявки (как указано в пункте 4).
В посольстве подчеркивают, что МВД Израиля является единственным уполномоченным органом, который принимает решение о пропуске иностранцев, в т.ч. украинцев на территории страны.
Также посольство настоятельно рекомендует украинцам перед поездкой учесть, что Израиль не принимает беженцев из Украины.
Правительством Израиля определены приоритетные категории лиц, которые могут въехать в Израиль при определенных условиях (например, супруги/дети-граждан Украины и граждан Израиля, постоянно проживающие в Украине; граждане, ранее подавшие просьбу на воссоединение семьи с гражданами Израиля, члены семей израильтян первой линии родства, новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни).
Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов, не могут беспрепятственно въехать в страну.
Посольство призывает граждан Украины обязательно учесть указанную информацию и не въезжать в Израиль в случае наличия негативной визовой истории. Также следует учесть, что если родственники человека пока находятся в Израиле нелегально, ему также будет отказано во въезде.
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