Шойгу, Медведев и олигархи: Британия добавила 350 человек и компаний в санкционный список

Правительство Великобритании обновило санкционный список физических и юридических лиц, против которых вводятся ограничительные меры за вторжение России в Украину.

Соответствующая информация размещена на сайте МИД Британии, пишет "Европейская правда".

"Добавлено 350 новых лиц под режимом санкций против России и 9 новых списков под режимом киберсанкций", - говорится в сообщении.

В список, в частности, попали министр обороны РФ с 2012 года Сергей Шойгу, бывший президент, а ныне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, один из членов ближайшего окружения Путина, бывший руководитель крупнейшего российского коммерческого банка Петр Авен.

Также санкции введены против российского миллиардера и соучредителя "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и основателя и экс-бенефициара производителя удобрений EuroChem Group и угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко.

Евросоюз ввел санкции против Фридмана, Авена, а также десятков других известных россиян еще 28 февраля.

Ранее Британия наложила санкции на 386 депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за признание "независимости" так называемых "ДНР" и "ДНР".