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Рост ВВП G20 в IV квартале замедлился до 1,4% с 1,9% кварталом ранее - ОЭСР
15:19 15.03.2022 |
Темпы роста ВВП государств G20 в октябре-декабре 2021 года сократились до 1,4% в поквартальном выражении после роста на 1,9% в июле-сентябре, согласно предварительным данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Столь существенное замедление темпов роста во многом отражает резкое ухудшение динамики индийского ВВП: в четвертом квартале экономика Индии выросла всего на 1,8% после скачка на 13,7% кварталом ранее. В Европейском союзе темпы экономического роста также значительно замедлились - до 0,4% с 2,2%.
В Германии объем экономики сократился на 0,3% в четвертом квартале относительно предыдущих трех месяцев. Германия стала единственной страной G20, зафиксировавшей отрицательную динамику ВВП за минувший отчетный период.
Саудовская Аравия сообщила о замедлении роста ВВП до 1,6% с 5,7%, Турция - до 1,5% с 2,8%.
Однако во многих странах G20 темпы роста ВВП ускорились. Например, экономика США в четвертом квартале выросла на 1,7% в поквартальном выражении после роста на 0,6% кварталом ранее, ВВП Китая - на 1,6% после 0,7%. Экономика Индонезии увеличилась на 3,9% по сравнению с 0,1% в предыдущий период и впервые превысила допандемийный уровень.
Объем экономики Австралии после падения на 1,9% в третьем квартале увеличился на 3,4% в четвертом. Экономика ЮАР выросла на 1,2% после падения на 1,7%, в Бразилии рост ВВП составил 0,5% после сокращения на 0,1%.
Экономика Мексики не изменилась относительно третьего квартала, когда она зафиксировала спад на 0,7%.
За 2021 год в целом экономика стран G20 выросла на 6,1% после сокращения на 3,2% в 2020 году. Максимальные темпы роста продемонстрировала Турция (+11%), а также Индия (8,3%) и Китай (8,1%), минимальные - Япония (рост всего на 1,6%).
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.
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