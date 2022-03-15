ЕС запретил рейтинговым агентствам оценивать Россию и российские компании

Европейский союз запретил ведущим рейтинговым агентствам оценивать суверенный долг России и компании страны в рамках своего последнего пакета санкций. Решение согласовано с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Эти санкции будут способствовать дальнейшему усилению экономического давления на Кремль и лишат его возможности финансировать вторжение в Украину", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Другие меры в пакете включали запрет на импорт российской стальной продукции, которая в настоящее время находится под защитными мерами ЕС, что, по его оценкам, составит примерно 3,3 млрд евр в виде потерянных экспортных доходов для России.

Также введен запрет на экспорт предметов роскоши, таких как роскошные автомобили и ювелирные изделия, и увеличилось число подпадающих под санкции богатых людей, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

