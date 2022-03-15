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ЕС лишит Россию преференций от членства в ВТО
11:42 15.03.2022 |
ЕС возвращает право самостоятельно увеличивать пошлины на российские товары и устанавливать дополнительные барьеры для российских компаний.
Как сообщает "Европейская правда", о согласовании этого решения на своей странице в twitter пишет корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Помимо списков и дополнительных экономических санкций, ЕС также согласился на приостановление режима наибольшего содействия для России в соответствии с правилами ВТО, а также приостановил рассмотрение белорусской заявки на вступление в ВТО",- пишет он.
Напомним, режим наибольшего содействия - это согласие на отсутствие дискриминации в международной торговле, установленное между отдельными странами или группами стран. Режим наибольшего содействия в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) - система правил, гарантирующая недискриминационный характер для импорта из всех стран-членов организации.
Правила ВТО не предусматривают исключения страны-члена из организации.
Однако отказ от соблюдения режима наибольшего содействия будет означать, что в торговых отношениях с РФ Европейский Союз будет относиться к нему как к стране, не являющейся членом ВТО. Соответственно, российская компания и российский экспорт больше не сможет использовать на рынке ЕС преференции, которые дает России членство в ВТО.
В частности, это означает, что ЕС может свободно увеличивать таможенную ставку на российский импорт.
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