ЕС лишит Россию преференций от членства в ВТО

ЕС возвращает право самостоятельно увеличивать пошлины на российские товары и устанавливать дополнительные барьеры для российских компаний.

Как сообщает "Европейская правда", о согласовании этого решения на своей странице в twitter пишет корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Помимо списков и дополнительных экономических санкций, ЕС также согласился на приостановление режима наибольшего содействия для России в соответствии с правилами ВТО, а также приостановил рассмотрение белорусской заявки на вступление в ВТО",- пишет он.

Напомним, режим наибольшего содействия - это согласие на отсутствие дискриминации в международной торговле, установленное между отдельными странами или группами стран. Режим наибольшего содействия в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) - система правил, гарантирующая недискриминационный характер для импорта из всех стран-членов организации.

Правила ВТО не предусматривают исключения страны-члена из организации.

Однако отказ от соблюдения режима наибольшего содействия будет означать, что в торговых отношениях с РФ Европейский Союз будет относиться к нему как к стране, не являющейся членом ВТО. Соответственно, российская компания и российский экспорт больше не сможет использовать на рынке ЕС преференции, которые дает России членство в ВТО.

В частности, это означает, что ЕС может свободно увеличивать таможенную ставку на российский импорт.