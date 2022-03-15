Великобритания призвала Китай воздержаться от любой поддержки России

Великобритания говорит, что Китай не должен поддерживать Россию в ее вторжении в Украину.

Об этом заявил во вторник младший министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы продолжаем призывать Китай и все страны прекратить любую поддержку России", - сказал Клеверли.

"Мы хотим построить как можно более широкую коалицию против России, поэтому, конечно, мы проведем такие разговоры с китайцами" - добавил он. По словам американских чиновников, Россия обратилась в Пекин с просьбой о военной и экономической поддержке, и Китай сигнализировал о готовности оказать помощь.

Соединенные Штаты предостерегли Китай от предоставления военной или финансовой помощи Москве.