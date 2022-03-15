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В Испании арестовали яхту российского олигарха стоимостью $140 млн
11:12 15.03.2022 |
В испанской Барселоне арестовали яхту стоимостью 140 млн долларов, которая, вероятно, принадлежит руководителю "Ростеха", близкому соратнику Владимира Путина.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.
"Сегодня мы изъяли, технически это называется предварительно задержали, яхту, принадлежащую одному из ключевых олигархов. Ее ориентировочная стоимость - 140 млн долларов. Продолжение следует", - сообщил в телеэфире премьер страны Педро Санчес.
Санчес не назвал конкретные фамилии, но по данным нескольких источников агентства 85-метровая "Валери" принадлежит Сергею Чемезову, бывшему офицеру КГБ, а ныне - директору российского "Ростеха".
Судно зарегистрировано на его падчерицу Анастасию Игнатову через компанию на Виргинских островах - по крайней мере, на это указывают данные так называемых "Бумаг Пандоры".
Чемезов еще с 2014 года попал под первые санкции США и ЕС. Сейчас санкции США распространяются в том числе на его жену, сына и падчерицу.
Яхта будет оставаться под арестом, пока будет подтвержден ее владелец и официально определено, что эти лица находятся под санкциями.
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