ЕС ввел четвертый пакет санкций против России за войну в Украине

Европейский союз окончательно утвердил четвертый пакет санкций против России за войну в Украине. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Эти санкции еще больше усилят экономическое давление на Кремль и ослабят его способность финансировать вторжение в Украину", - говорится в заявлении.

Против России ввели следующие санкции:

* полный запрет на любые операции с отдельными госпредприятиями военно-промышленного комплекса РФ;

* запрет на импорт металлургической продукции, что сократит экспортные доходы примерно на $3,3 млрд;

* запрет на новые инвестиции в энергетический сектор России, кроме гражданской ядерной энергетики и импорта "определенных энергетических продуктов" в Евросоюз;

* запрет на экспорт товаров роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные изделия;

* расширен перечень физических и юридических лиц, попавших под санкции. Туда попали российские олигархи, пропагандисты, а также компании, поддерживающие вторжение в Украину;

* запрет рейтинговым агентствам ЕС присваивать любые рейтинги в России, что существенно ограничит доступ к финансовому рынку ЕС.

С момента признания Россией "независимости" оккупированных ею территорий на Донбассе и начала полномасштабной войны против Украины Евросоюз ввел три пакета санкций против РФ.

Первый пакет, введенный еще до вторжения, предусматривал индивидуальные санкции, ограничение доступа к финансовому рынку ЕС, запрет на экономические связи с ОРДЛО. Второй - санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова, членов Государственной думы, а также экономические санкции против многих российских компаний и учреждений.

Третий пакет санкций до сих пор был самым большим. В него входило закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолетов, запрет на трансакции с российским центробанком, отключение от SWIFT семи российских банков, запрет вещания Russia Today и Sputnik, индивидуальные и экономические санкции против Беларуси.