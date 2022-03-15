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ЕС ввел четвертый пакет санкций против России за войну в Украине
11:07 15.03.2022 |
Европейский союз окончательно утвердил четвертый пакет санкций против России за войну в Украине. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
"Эти санкции еще больше усилят экономическое давление на Кремль и ослабят его способность финансировать вторжение в Украину", - говорится в заявлении.
Против России ввели следующие санкции:
* полный запрет на любые операции с отдельными госпредприятиями военно-промышленного комплекса РФ;
* запрет на импорт металлургической продукции, что сократит экспортные доходы примерно на $3,3 млрд;
* запрет на новые инвестиции в энергетический сектор России, кроме гражданской ядерной энергетики и импорта "определенных энергетических продуктов" в Евросоюз;
* запрет на экспорт товаров роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные изделия;
* расширен перечень физических и юридических лиц, попавших под санкции. Туда попали российские олигархи, пропагандисты, а также компании, поддерживающие вторжение в Украину;
* запрет рейтинговым агентствам ЕС присваивать любые рейтинги в России, что существенно ограничит доступ к финансовому рынку ЕС.
С момента признания Россией "независимости" оккупированных ею территорий на Донбассе и начала полномасштабной войны против Украины Евросоюз ввел три пакета санкций против РФ.
Первый пакет, введенный еще до вторжения, предусматривал индивидуальные санкции, ограничение доступа к финансовому рынку ЕС, запрет на экономические связи с ОРДЛО. Второй - санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова, членов Государственной думы, а также экономические санкции против многих российских компаний и учреждений.
Третий пакет санкций до сих пор был самым большим. В него входило закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолетов, запрет на трансакции с российским центробанком, отключение от SWIFT семи российских банков, запрет вещания Russia Today и Sputnik, индивидуальные и экономические санкции против Беларуси.
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