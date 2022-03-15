Акции китайских технологических компаний 14 марта рухнули на фоне возможной помощи России

Вчера в Гонконге была зафиксирована массовая распродажа акций китайских технологических компаний. Это происходило на фоне опасений по поводу возможной помощи правительства Китая России. Санкции против Китая, которые обязательно последуют за этим, могут вызвать большие проблемы во всей технологической сфере Китая.

Индекс Hang Seng Tech упал более чем на 8% во время утренних торгов. Индекс Golden Dragon, который отслеживает американские депозитарные расписки (ADR) китайских фирм, упал на 10%. Такого не было за всю его 22-летнюю историю.

«На данном этапе мы по-прежнему считаем технологическое пространство очень уязвимым, - сказала г-жа Цзюнь Ли, директор по инвестициям Power Pacific Investment Management. - На данном этапе очень сложно оценить профиль риска».

И Hang Seng Tech Index, и Nasdaq Golden Dragon Index потеряли более 60% от своих максимальных значений соответственно. В понедельник акции Alibaba Group Holding упали на 8,4% в Гонконге. Кроме того, акции Tencent Holdings со штаб-квартирой в Шэньчжэне упали более чем на 4%.

Историческое падение акций технологических компаний сбивает с толку инвесторов, а аналитики Goldman Sachs немного поумерили свой оптимизм в отношении китайских акций, снизив свои оценки стоимости индекса MSCI China.