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Нидерланды и Австралия подали на Россию в ИКАО из-за MH17
16:26 14.03.2022 |
Нидерланды совместно с Австралией инициировали официальную процедуру в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с крушением малайзийского самолета MH17, сбитого над Донбассом в июле 2014 года, сообщило правительство в Гааге в понедельник, 14 марта.
ИКАО просят установить, несет ли Россия ответственность за гибель этого самолета. Подтверждение факта ответственности Москвы откроет путь для требования компенсаций от России, пояснили в правительстве Нидерландов.
Гибель рейса MH17
Самолет малайзийский авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над районом боевых действий в Донбассе 17 июля 2014 года из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук". В результате погибли все 298 человек на борту. Большинство из них были гражданами Нидерландов. Среди пассажиров были также 27 австралийцев. По заключению международной следственной группы, ракета, сбившая MH17, была выпущена с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам, а сам ракетный комплекс был доставлен туда из России.
"Именно это, конечно, и произошло. Мы знаем, что MH17 был сбит из комплекса "Бук", принадлежавшего российской армии", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Москва отрицает какую бы то ни было причастности к уничтожению самолета.
По мнению правительства в Гааге, Россия путем "неправомерного применения оружия против гражданского самолета" нарушила Чикагскую конвенцию о гарантиях безопасности гражданского воздушного транспорта. В правительстве подчеркнули, что запуск соответствующей процедуры в ИКАО никак не связан с нынешним российским вторжением в Украину, он тщательно готовился в течение длительного времени.
Судебные процессы по делу MH17
В настоящее время по делу о гибели MH17 идут два юридических процесса. Уголовный суд в Амстердаме слушает дело в отношении четырех обвиняемых из числа пророссийских сепаратистов. Они обвиняются в убийстве 298 человек. Дело слушается в отсутствие обвиняемых.
Параллельно Нидерланды добиваются судебного процесса над Россией в Европейском суде по правам человека(ЕСПЧ).
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