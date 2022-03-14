Россия попросила Китай о военной помощи для войны против Украины - СМИ

Американское CNN получило от своих источников среди чиновников США информацию о том, что Россия якобы обратилась к Китаю с просьбой о военной и экономической помощи; Китай данную информацию не подтверждает.

Об этом говорится в материале компании от 14 марта, пишет "Европейская правда".

Ранее со ссылкой на свои источники о якобы обращении Кремля в Пекин сообщало Financial Times и New York Times. Неизвестно, общались журналисты с теми же или разными собеседниками.

По информации, полученной CNN, Россия просит о некотором военном оборудовании, в частности беспилотниках, и экономической помощи. Чиновник не уточнил, какой была реакция Китая на этот запрос, отметив только, что ответ поступил.

Представитель посольства Китая в США заявил, что не слышал о таких запросах, и сказал, что Китай заинтересован в том, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и "выхода ситуации из-под контроля".

Слухи о возможных попытках Москвы договориться с Пекином о содействии появились перед встречей советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с китайским коллегой Яном Цзечи, которая запланирована 14 марта в Риме.

Салливан уже заявлял, что США предупредили Китай, что не будут бездействовать в случае решения какой-либо страны помочь РФ смягчить последствия от жестких санкций Запада.

Китай отказался осуждать Россию за вторжение в Украину. США также не видели признаков того, что президент Китая Си Цзиньпин готов оказывать какое-либо давление на Владимира Путина.