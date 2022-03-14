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Австралия вводит санкции в отношении 33 российских бизнесменов и членов их семей - МИД страны
09:06 14.03.2022 |
Правительство Австралии объявило о введении новых санкций в отношении 33 физлиц из России.
"Правительство Австралии сегодня объявляет о новых санкциях в отношении 33 российских олигархов, видных бизнесменов и ближайших членов их семей", - говорится в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что среди тех, кого коснутся санкции, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, председатель совета директоров Банка "Россия" Дмитрий Лебедев, председатель правления "Ростеха" Сергей Чемезов, председатель ПАО "Транснефти" Николай Токарев, председатель Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ) Игорь Шувалов и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с нашими партнерами, чтобы заставить Россию дорого заплатить за свои действия", - говорится в заявлении.
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