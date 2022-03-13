Столицу Курдистана в Ираке обстреляли ракетами. Американцы не пострадали

Десяток баллистических ракет, запущенных из-за пределов Ирака, в воскресенье взорвались в столице курдского региона Эрбиле, заявили курдские официальные лица. По их данным, жертв нет.

Обстрел велся из Ирана, сообщил на условиях анонимности агентству Рейтер официальный представитель властей США, не предоставив дополнительной информации.

Иракские официальные лица заявили, что несколько ракет все же попали в консульство США, пишет Ассошиэйтед пресс. Здание консульства новое и в настоящее время пустует.

Чиновник Пентагона, который также говорил на условиях анонимности, сказал, что до сих пор точно не известно, сколько ракет было выпущено и где именно они приземлились, сообщает Ассошиэйтед пресс.

Заявлений об ответственности за атаку и других подробностей пока нет.

Представитель Госдепартамента США назвал это "возмутительным нападением", хотя, по его словам, никто из американцев не пострадал, а правительственным объектам США в Эрбиле не был причинен ущерб, пишет Рейтер.Иракское государственное телевидение со ссылкой на контртеррористические силы Курдистана сообщило, что 12 ракет, запущенных из-за пределов Ирака, поразили Эрбиль.

Где именно они приземлились, не уточняется. Ранее СМИ сообщили, что ракеты были выпущены по району, в котором находится американское консульство.

Американские силы, дислоцированные в международном аэропорту Эрбиля, и в прошлом подвергались обстрелам ракетами и беспилотниками, в которых официальные лица США обвиняют группы ополченцев, связанных с Ираном, но таких атак не было в течение нескольких месяцев, отмечает Рейтер.В последний раз баллистические ракеты использовались против американских войск в январе 2020 года в ответ Ирана на убийство США военачальника Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. В результате той атаки никто из американских военнослужащих не погиб, но многие получили травмы.

Поддерживаемые Ираном шиитские исламистские ополчения также ранее атаковали американские войска в Сирии.В результате авиаудара Израиля по Сирии в понедельник погибли два члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщили на этой неделе иранские государственные СМИ. КСИР пообещал принять ответные меры.

Жители Эрбиля опубликовали видео, на которых видно несколько мощных взрывов. По словам некоторых из них, взрывы сотрясали их дома. Рейтер не смог независимо проверить эти видео.

Связанные с Ираном ополченцы регулярно нападали на военные и дипломатические объекты США в Ираке, заявляют американские и многие иракские официальные лица. Иран отрицает свою причастность к этим атакам.

Иракские политические партии, большинство из которых имеют свое вооруженное крыло, сейчас ведут напряженные переговоры о формировании правительства после октябрьских выборов. Группы шиитских ополченцев, близкие к Ирану, в частных беседах предупреждают, что они прибегнут к насилию, если останутся вне какой-либо правящей коалиции, пишет Рейтер.