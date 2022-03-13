Во Франции государство будет оплачивать часть бензина при заправке

Во Франции государство намерено поддержать граждан, чьи расходы на бензинили дизельное топливо существенно увеличились в связи с ростом цен. С 1 апреля на протяжении 4 месяцев водителям на заправках будут за счет бюджета компенсировать по 15 центов на литр горючего любого типа. Об этом премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в субботу, 12 марта, в интервью газете Le Parisien.

Сейчас средняя цена за литр бензина во Франции превышает отметку в два евро, и, по оценке Кастекса, эта ситуация в ближайшее время не изменится. Сообщается, что речь идет не о понижении налогов, а именно о скидке. Ее будут делать водителям на заправке, а впоследствии государство компенсирует их владельцам издержки, объяснил Кастекс.

Нагрузка на бюджет - 2 млрд евро

Государственному бюджету эта мера обойдется в два миллиарда евро, подсчитали в правительстве Франции. Премьер-министр призвал нефтяные концерны также внести свой вклад в финансовую разгрузку французов и делать дополнительные скидки. "Если государство постарается и выплатит по 15 центов, и концерны - по пять, то в кармане французов окажутся 20 центов", - подчеркнул Кастекс.

Менее чем через месяц во Франции состоятся выборы президента.

"Зеленые" в Германии призвали к "энергетическим выплатам"

Между тем в Германии сопредседательница партии "зеленых" Рикарда Ланг (Ricarda Lang) на фоне растущих цен на электроэнергию и продукты питания потребовала скорейшего введения так называемых "энергетических выплат" с целью понижения финансовой нагрузки на граждан. "Множество людей страдают от растущих цен - пользуясь отоплением, на заправке или в супермаркете", - напомнила она в интервью изданию Bild am Sonntag за 13 марта.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) также высказался за снижение финансовой нагрузки на жителей Германии. "Из-за либерального министра еще никогда не приходилось отказываться от понижения нагрузки", - заявил Линднер, представляющий Свободную демократическую партию. По его словам, один миллиард евро будет выделен на эти цели к 1 июля, если федеральные земли поддержат инициативу правительства по снижению налога на доходы и цен на электричество. "О дальнейших мерах со мной можно будет говорить", - добавил Линднер.