В Финляндии запустили ядерный реактор на 12 лет позже плана

Третий ядерный реактор на АЭС Olkiluoto подключили к электросети в Финляндии в субботу, 12 марта, - на 12 лет позже намеченного срока. Осуществлявший строительство франко-германский консорциум Areva-Siemens планировал завершить работы за четыре года и ввести объект в строй в 2009 году.

АЭС Olkiluoto расположена на западном побережье страны. Построенный для нее реактор стал для Финляндии первым новым реактором за последние 40 лет, а для Европы - более чем за 10 лет. По данным финской общественно-правовой медиакомпании YLE, окончательная стоимость проекта составила 11 млрд евро. Это втрое выше запланированного изначально бюджета.

Сокращение импорта энергии из России

Как сообщил оператор реактора - финская компания Teollisuuden Voima - пиковой мощности он достигнет в июле 2022 года. К этому времени он будет покрывать 14 процентов от общей потребности Финляндии в электроэнергии, сократив необходимость в ее импорте из Норвегии, России и Швеции.

В настоящее время Финляндия располагает пятью ядерными реакторами на двух электростанциях, расположенных на берегу Балтийского моря. В совокупности они покрывают более 40 процентов потребности страны в электроэнергии.