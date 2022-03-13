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В Финляндии запустили ядерный реактор на 12 лет позже плана
09:17 13.03.2022 |
Третий ядерный реактор на АЭС Olkiluoto подключили к электросети в Финляндии в субботу, 12 марта, - на 12 лет позже намеченного срока. Осуществлявший строительство франко-германский консорциум Areva-Siemens планировал завершить работы за четыре года и ввести объект в строй в 2009 году.
АЭС Olkiluoto расположена на западном побережье страны. Построенный для нее реактор стал для Финляндии первым новым реактором за последние 40 лет, а для Европы - более чем за 10 лет. По данным финской общественно-правовой медиакомпании YLE, окончательная стоимость проекта составила 11 млрд евро. Это втрое выше запланированного изначально бюджета.
Сокращение импорта энергии из России
Как сообщил оператор реактора - финская компания Teollisuuden Voima - пиковой мощности он достигнет в июле 2022 года. К этому времени он будет покрывать 14 процентов от общей потребности Финляндии в электроэнергии, сократив необходимость в ее импорте из Норвегии, России и Швеции.
В настоящее время Финляндия располагает пятью ядерными реакторами на двух электростанциях, расположенных на берегу Балтийского моря. В совокупности они покрывают более 40 процентов потребности страны в электроэнергии.
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