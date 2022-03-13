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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что значит уход с российского рынка для бизнеса ФРГ? Фирмы называют цифры

 

Многие компании из Германии (а также из Европы и Америки) после нападения России на Украину прекратили, приостановили или сократили свою деятельность в РФ. Они сделали это из-за санкций, принципиального неприятия войны и имиджевых соображений.

Определенную роль могли сыграть также фактическая невозможность продолжать работу в условиях разрыва многочисленных цепочек поставок, девальвация рубля, падение покупательной способности населения и введенный запрет конвертировать полученную прибыль в валюту с последующим переводом ее в ФРГ.

Adidas может потерять из-за ухода из России примерно 1 процент выручки

Ответ на вопрос, когда немецкие фирмы возобновят ведение дел в России и захотят ли они вообще возвращаться, в значительной мере зависит от двух ключевых факторов: как долго продолжится российское вторжение с разрушением украинских городов и гибелью гражданского населения - и насколько вообще важен российский рынок для тех или иных крупных компаний. Многие из них как раз в эти дни публикуют финансовые отчеты за 2021 год и прогнозы на 2022 год, по которым можно судить о том, какое значение имеет для них бизнес в РФ.

Начнем с розничных торговцев, ритейлеров. Новость о временном закрытии магазинов мебели и товаров для дома шведской фирмы IKEA облетела многие СМИ, но на такой же шаг пошла и немецкая сеть гипермаркетов строительных и хозяйственных товаров OBI из Вермельскирхена. У нее в России 27 гипермаркетов, а всего в 11 странах их насчитывается 670, так что на российский рынок приходятся 4% ее торговых точек. В РФ у компании 4900 сотрудников.

Производитель спортивной одежды и обуви Adidas из Херцогенаураха не только прекратил спонсировать и экипировать сборную России по футболу, но и на неопределенный срок закрыл свои фирменные магазины в России. А также, из-за военных действий, в Украине. У концерна в двух этих странах 500 собственных торговых точек и примерно 7000 сотрудников, им пока продолжают платить зарплаты.

Руководство концерна исходит из того, что в этом году он лишится в двух странах выручки в размере 250 млн евро. В то же время оно сообщило 9 марта акционерам и общественности, что рассчитывает в 2022 году на дальнейший рост глобального оборота на 11-13%. По итогам 2021 года данный показатель составил 22,23 млрд евро. Таким образом, Adidas может потерять из-за войны и отказа от бизнеса в России примерно 1% своей прошлогодней выручки.

Hugo Boss ожидает в 2022 году рекордной выручки

Свои фирменные магазины в России временно закрыл и производитель одежды и модных аксессуаров Hugo Boss. При этом компания из Метцингена обещала финансово поддерживать своих российских сотрудников.

А на следующий день после этого решения, 10 марта, ее руководство представило финансовый отчет за прошлый год и прогноз на нынешний. После успешного 2021 года, когда выручка вернулась на уровень до пандемии, Hugo Boss рассчитывает в 2022 году на дальнейший рост выручки в пределах от 10% до 15% до рекордного уровня в 3,1 или 3,2 млрд евро. Одновременно компания указала, что в прошлом году на бизнес в России и Украине пришлись примерно 3% ее глобальной выручки.

Агентство dpa со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) сообщило, что в прошлом году Россия заняла 13-е место в списке покупателей немецкой текстильной продукции и приобрела товары примерно на 380 млн евро.

BMW после рекордной прибыли утраивает дивиденды

Обратимся к автопрому ФРГ. Наряду с Volkswagen и Mercedes-Benz производство автомобилей в России и экспорт в РФ приостановил концерн BMW из Мюнхена. А ведь еще в середине февраля, за считанные дни до нападения России на Украину, СМИ облетело сообщение, что баварский автостроитель подписал со своим калининградским партнером "Автотор" соглашение о расширении сотрудничества и углублении локализации производства до 2028 года.

По данным dpa, в прошлом году в Калининграде было собрано 12 000 автомобилей BMW, а всего баварский концерн продал в России 49 000 машин. Таким образом, на российский рынок пришлись менее 2% его глобальных продаж, выросших в прошлом году на 8,4% и составивших 2 521 514 единиц. И это - далеко не главная хорошая новость, которую содержит опубликованный 10 марта финансовый отчет за 2021 год.

Валовые показатели могли бы оказаться и выше, однако удовлетворению возросшего спроса мешала главная проблема всего мирового автопрома - нехватка микрочипов. В этой ситуации BMW как производитель автомобилей премиум-класса сосредоточился на выпуске главным образом наиболее дорогих и прибыльных моделей и получил соответствующий результат: при годовой выручке в 111,2 млрд евро чистая прибыль выросла более чем в три раза и составила рекордные 12,4 млрд евро. На волне такого финансового успеха руководство концерна предлагает годовому собранию акционеров в три раза увеличить размер дивидендов.

Deutsche Post DHL рассчитывает удержать прибыль на рекордном уровне

Рекордных финансовых показателей добился по итогам прошлого года и логистический концерн Deutsche Post DHL из Бонна. Его глобальная выручка выросла на 22,5% до 81,7 млрд евро, операционная прибыль (EBIT) увеличилась на 65% и впервые в истории концерна составила 8 млрд евро, норма прибыли достигла небывалых 9,8%.

Руководство концерна ничего не сообщает о возможных потерях от приостановки работы в России подразделения по экспресс-доставке грузов DHL, но пока исходит из того, что в 2022 году сумет удержать операционную прибыль приблизительно на рекордном уровне прошлого года. Хотя и допускает, что "конфликт в Восточной Европе" отрицательно скажется на росте мировой экономики и на глобальном рынке транспортных услуг.

Ранее технологический концерн Siemens из Мюнхена, заявивший, что больше не будет участвовать в новых проектах в России и сохранит только сервисное обслуживание действующих, сообщил, что на российский рынок приходится примерно 1% процент его глобальной выручки.

Внешняя торговля Германии: доля России составляет менее 2,7%

В то же время для немецких морских портов Россия является крупнейшим торговым партнером с долей в грузообороте в 9,2%, сообщило 8 марта статистическое ведомство Destatis. При этом 90% оборота приходятся на прием грузов из России. Это уголь, нефть, продукция коксохимической промышленности и нефтепродукты. Таким образом, в случае введения Евросоюзом и Германией эмбарго на российские поставки энергоносителей морские порты Германии могут потерять почти десятую часть своего бизнеса.Таковые цифры и факты по отдельным компаниям. Если же взять макроэкономические показатели, то Россия, по данным Destatis, заняла в 2021 году 13-место в списке экспортно-импортных партнеров Германии и на нее пришлись менее 2,7% внешнеторгового оборота ФРГ. Объем двусторонней торговли составил почти 59,8 млрд евро, из них примерно 33,1 млрд евро обеспечили поставки из России, главным образом энергоносителей и сырья, а свыше 26,6 млрд евро - немецкие поставки в РФ.

Если же взять только экспорт из Германии, то Россия занимает 14-е место среди крупнейших рынков сбыта немецкой продукции, уступая, к примеру, Венгрии, которая в прошлом году купила больше товаров из ФРГ. Доля РФ в немецком экспорте, составившем в 2021 году 1,2 триллиона евро, равняется 2,2%.
По материалам: Deutsche Welle
 

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