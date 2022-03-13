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Американская торговая палата в Украине отправила российских «коллег» «по направлению корабля»
08:53 13.03.2022 |
Президент Американской торговой палаты в Украине назвал поведение Палаты в России позорным, и направил российских "коллег" "вслед за российским военным кораблем".
Об этом президент АСС Энди Гундер заявил в своем Twitter, сообщает пресс-служба Американской торговой палаты в Украине.
"Американские компании должны прекратить свою деятельность - открыть глаза на военные преступления, убивающие женщин и детей", - пишет Гундер.
Он обратился в российский офис с призывом, что "обычного ведения бизнеса" не существует. "Не присылайте мне больше писем. Вслед за русским военным кораблем - иди н...й".
Днем ранее во время обсуждения Американских палат в Европе Гундер призвал американские и транснациональные компании немедленно прекратить работу в России и не умалчивать о преступлениях и убийствах невинных людей в Украине.
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