Европейцы заявили, что Россия ставит под угрозу переговоры с Ираном

Переговоры с Ираном о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут быть сорваны из-за новых требований Москвы, предупредили Германия, Франция и Великобритания. Никто не должен предпринимать попытки использовать переговорный процесс, чтобы получить гарантии, не имеющие ничего общего с ядерной сделкой 2015 года, говорится в совместном заявлении трех государств, распространенном в субботу, 12 марта.

Новое соглашение с Тегераном уже подготовлено и должно быть незамедлительно заключено, призвали Берлин, Париж и Лондон. Как указывается в заявлении, переговоры с Ираном, длящиеся уже несколько месяцев, до недавнего времени шли успешно, однако неделю назад Россия неожиданно потребовала обширных гарантий того, что западные санкции за вторжение в Украину не повлияют на российско-иранскую торговлю. Запад их отклонил, а 11 марта было решено сделать паузу в переговорном процессе.

Требования РФ в Иране сочли неконструктивными

5 марта глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал от США письменных гарантий того, что санкции Запада не повлияют на права России в рамках ядерного соглашения с Ираном и выразив сомнения в возможности восстановления ядерной сделки в этой связи. "Гарантии нам нужны, что вот эти санкции никоим образом не затронут тот режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в СВПД по иранской ядерной программе", - отметил российский министр.

Требование РФ в тот же день раскритиковали в Тегеране. "Есть понимание, что, изменив свою позицию на переговорах в Вене, Россия хочет обеспечить свои интересы в других местах. Этот шаг неконструктивен для ядерных переговоров в Вене", - заявил агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

Переговоры с Ираном в Вене

В начале февраля в Вене возобновились переговоры, направленные на восстановление ядерной сделки с Ираном, в них участвуют также Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия. США принимают лишь косвенное участие. 17 февраля Вашингтон сообщил о достижении существенного прогресса и возможности заключить сделку в ближайшее время.

Совместный всеобъемлющий план действий, который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, после чего Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры против Тегерана.

Переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД начались в Вене в апреле 2021 года, но зашли в тупик после избрания президентом Ирана Эбрахима Раиси - сторонника жесткой линии в отношениях с Западом. Тем временем Тегеран продолжает увеличивать запасы урана, обогащенного до уровней, которые превышают согласованный в СВПД.