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Wall Street Journal: вклады Абрамовича в хедж-фондах США заблокированы на фоне британских санкций
09:32 12.03.2022 |
Вклады российского бизнесмена Романа Абрамовича в американских частных инвестиционных фондах были заблокированы после введения британским правительством санкций против него, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца "Челси" Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Ранее Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение продать клуб.
По словам источников, после введения санкций многие инвестфонды стали получать уведомления от администраторов, сообщающих о заморозке операций.
Представитель Абрамовича не ответила газете на запросы о комментариях.
"В настоящее время счета, принадлежащие Роману Абрамовичу, заблокированы для совершения транзакций", - приводит газета текст уведомления администратора фонда SS&C Globe Op.
Как сообщили источники, Абрамович с конца февраля предпринимал попытки продать свои доли в нескольких хедж-фондах на вторичном рынке. Ожидается, что блокировка активов "положит конец этим попыткам".
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