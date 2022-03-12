Указ Байдена о запрете на ввоз в США продуктов из РФ включает все спиртные напитки

Указ президента США Джо Байдена о запрете ввоза в страну российских товаров включает запрет не только на водку, но и на все спиртные напитки, а также на рыбу и продукцию из нее.

"Запрещается: ввоз в Соединенные Штаты следующих продуктов происхождением из РФ: рыба, морепродукты и продукция из них, спиртные напитки, непромышленные алмазы и любые другие продукты из Российской Федерации, которые могут быть определены министром финансов в консультациях с госсекретарем и министром торговли", - говорится в указе, распространенном Белым домом.

Ранее Байден в ходе выступления упоминал именно запрет на импорт водки из РФ. Также он не уточнял, какие именно алмазы запрещено ввозить из России.

Запрещается ввоз, реэкспорт, продажа или поставка иным способом товаров роскоши "любому человеку в России". Кроме того, Минфин и Госдеп имеют право расширять конкретный перечень товаров, подпадающих под запрет.

В пятницу президент США Джо Байден подписал указ "О запрете отдельных статей экспорта, импорта, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ". Также этот указ дает полномочия чиновникам США запрещать новые инвестиции в любой сектор экономики РФ.