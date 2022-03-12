"Мы запретим импорт ключевой продукции сталелитейной отрасли из РФ. Это ударит по центральному сектору российской (экономической - ИФ) системы, лишая ее миллиардов долларов экспортных поступлений и гарантируя, что наши граждане не субсидируют войну", - сказано в заявлении Еврокомиссии, опубликованном в пятницу вечером.
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Информация об агентстве
ЕС запретит импорт сталелитейной продукции из РФ на «миллиарды долларов» - Еврокомиссия
20:49 11.03.2022 |
По материалам:
Интерфакс-Украина
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