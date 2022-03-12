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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Байден своим указом дал чиновникам полномочия запрещать новые инвестиции в любой сектор экономики РФ

 

Новые инвестиции из США в российскую экономику, независимо от отрасли, отныне могут быть запрещены.

В пятницу президент США Джо Байден подписал указ "О запрете отдельных статей экспорта, импорта, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ". Один из его пунктов гласит, что теперь резидентам США "запрещены новые инвестиции в любой сектор экономики Российской Федерации" в зависимости от решения Минфина.

Принимая решения о запрете таких инвестиций, Минфин будет консультироваться главой Госдепа, сказано в указе.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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