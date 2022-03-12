Санкции помешают Китаю закупать нефть у России — Минфин США

Экономические санкции, введенные против России в ответ на военное вторжение в Украину, ограничат способность Китая закупать у России нефть. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью изданию Washington Post, сообщает Голос Америки.

По ее словам, власти КНР пока не пытаются намеренно снизить или компенсировать эффект от санкций против Москвы.

"Мне кажется, что китайские финансовые институты, которые ведут бизнес в долларах и в евро, обеспокоены эффектом от санкций", - сказала Йеллен.

Она добавила, что под влиянием санкций объем российской экономики сокращается.

Министр финансов США также отметила, что в долгосрочной перспективе позиция, которую США занимают в сфере экспорта новейших полупроводников и других современных технологий, поможет "снизить способность России принимать силовые решения и продолжать запугивать соседей".

Глава Минфина заявила, что не ожидает от европейских стран введения санкций, аналогичных американским, поскольку у них меньше выбора в вопросе энергоснабжения и они в большей степени зависят от энергоносителей из России.