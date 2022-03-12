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Британия разыскивает вертолеты и самолеты подсанкционных российских олигархов
17:07 11.03.2022 |
Великобритания разыскивает вертолеты и самолеты, принадлежащие российским олигархам под санкциями, и попросила остров Мэн снять с регистрации личный вертолет владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве транспорта Великобритании.
Абрамович был среди еще семи олигархов, попавших под британские санкции в четверг, а это значит, что его активы, в основном имущество, частные самолеты и вертолеты, будут заморожены.
Эта акция также замораживает планы Абрамовича по продаже клуба премьер-лиги "Челси", фактически поставив действующих чемпионов Европы под контроль правительства. Команда может продолжать игру, но правительство заявляет, что готово продать клуб.
Соратник министра транспорта Гранта Шеппса сказал: "Грант приказал своим чиновникам собирать данные по подозрительным самолетам, включая их собственность и планы полетов".
"Если мы обнаружим, что они принадлежат лицам из санкционного списка или проживающим в России людям, их задержат. Золотые времена олигархов проходят", - отметил он.
Источник сообщил, что министр просит остров Мэн, самоуправляющуюся территорию под британским суверенитетом, снять с регистрации личный вертолет Абрамовича, который сейчас имеет регистрацию M-HELI.
Остров Мэн являлся популярным местом для регистрации владельцев частных самолетов, поскольку, по словам экспертов, регистрация на острове позволяла избежать любого налога с продаж.
Остров Мэн, ведущий собственный авиационный реестр, уже снял с регистрации восемь самолетов, связанных с Россией.
В среду Великобритания заявила, что конфисковала самолет, связанный с российским миллиардером, близким к Абрамовичу, согласно новым авиационным санкциям, которые дают властям полномочия задерживать любые российские самолеты и запрещать экспорт авиационных или космических товаров в Россию.
Источник сообщил, что расследование продолжается.
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