Польша упростила доступ к рынку труда для украинских беженцев

Польский Сейм принял спецзакон, в котором упрощает доступ украинских беженцев к рынку труда.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Граждане Украины смогут приступить к работе без необходимости получать разрешения на работу, как ранее требовало законодательство.

Чтобы получить работу в Польше, каждый украинец, пересекший границу после 24 февраля, должен легализовать свой быт. Для этого следует зарегистрироваться и подтвердить свою личность в местной администрации, где можно получить PESEL - польский аналог идентификационного кода.

Если гражданин Украины не имеет подтверждения о въезде в Польшу, его следует получить в одном из рецепционных пунктов, а затем зарегистрироваться в местной администрации.

Пребывание гражданина Украины считается легальным в течение 18 месяцев. Также он получает доступ на рынок труда наравне с гражданами Польши. Работодатель должен в течение 14 дней уведомить компетентное бюро труда о принятии на работу гражданина Украины через сайт praca.gov.pl.

Вторым важнейшим элементом закона о помощи гражданам Украины является доступ украинских детей к польской системе образования. В особо обоснованных случаях воевода может выдать разрешение на ведение детско-воспитательного учреждения для детей граждан Украины. Их содержание будет финансироваться из государственного бюджета Польши.

Специальный закон помощи гражданам Украины должен принять Сенат Польши. По данным Пограничной службы Украины, на 10 марта в Польшу приехало более 1,3 млн беженцев из Украины. Польские работодатели переформатируют свои вакансии так, чтобы предложить работу именно женщинам из Украины с учетом, что большинство из них бегут в Польшу с детьми.