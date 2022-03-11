Финансовые новости
- |
- 11.03.22
- |
- 14:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Япония вводит запрет на экспорт в Россию 57 наименований продукции
13:37 11.03.2022 |
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии обнародовало перечень продукции, экспорт которой будет запрещен в Россию после вторжения последней в Украину. В списке 57 позиций, 31 из которых - товары общего назначения, а еще 26 - технологические элементы, включая программное обеспечение.
В частности, запрет на экспорт, который вступит в силу 18 марта, распространяется на полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое.
Кроме этого, экспортный запрет вводится на навигационное оборудование, радиоэлектронное оборудование, оборудование для подводного наблюдения, дайверское оборудование. Также в списке значатся дизельные двигатели, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
|США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие
|МВФ утвердил $1,4 млрд срочной финпомощи Украине, будет работать над новой программой вместо stand by – Фонд
|Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $13,6 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Domino's Pizza приостанавливает инвестиции в РФ, но рестораны продолжат работу
|Гостиничная сеть Marriott решила закрыть корпоративный офис в Москве и прекратить инвестиции в России
|Япония вводит запрет на экспорт в Россию 57 наименований продукции
|Leroy Merlin не планирует выходить из РФ, готовит увеличение поставок и ассортимента
|ЕС собирается выделить еще 500 млн евро на военную помощь Украине – Боррель
|США готовятся отменить все торговые преференции для товаров из РФ – Bloomberg
Это интересно
|Toyota не уходит из России, но производство и поставку автомобилей приостановила
|Amazon прекращает отправку товаров в Россию
|ESET прекращает продажи новых лицензий решений в РФ и Беларуси, предоставляет EUR 500 тыс. поддержки Украине через НПО
|Twitter запустил зеркало в сети Tor
|Red Hat прекращает продажи и обслуживание в России и Беларуси
|IBM объявила о приостановке работы в России
|Spotify и Netflix ограничат работу своих сервисов в России