ЕС собирается выделить еще 500 млн евро на военную помощь Украине – Боррель

Европейский союз планирует выделить новый транш в размере 500 млн евро на военную помощь Украине, сообщил в пятницу глава европейской дипломати Жозеп Боррель.

"Мы собираемся увеличить еще на 500 млн евро наш вклад в военную поддержку Украины. Вчера я предложил это [европейским] лидерам. Все полностью осознают, что мы должны усилить нашу военную поддержку Украины и продолжать оказывать давление на Россию", - сказал Боррель.

Он уверен, что на саммите лидеров Евросоюза это решение будет принято.

По его словам, ЕС также рассматривает возможность новых санкций в отношении российских олигархов и российской экономики.