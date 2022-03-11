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ЕС собирается выделить еще 500 млн евро на военную помощь Украине – Боррель
12:59 11.03.2022 |
Европейский союз планирует выделить новый транш в размере 500 млн евро на военную помощь Украине, сообщил в пятницу глава европейской дипломати Жозеп Боррель.
"Мы собираемся увеличить еще на 500 млн евро наш вклад в военную поддержку Украины. Вчера я предложил это [европейским] лидерам. Все полностью осознают, что мы должны усилить нашу военную поддержку Украины и продолжать оказывать давление на Россию", - сказал Боррель.
Он уверен, что на саммите лидеров Евросоюза это решение будет принято.
По его словам, ЕС также рассматривает возможность новых санкций в отношении российских олигархов и российской экономики.
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