Финансовые новости
- |
- 11.03.22
- |
- 14:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США готовятся отменить все торговые преференции для товаров из РФ – Bloomberg
12:46 11.03.2022 |
Президент США Джо Байден в пятницу собирается призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, что приведет к повышению тарифов на товары из РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Согласно источникам, заявление об отмене торговых привилегий будет сделано вместе с лидерами стран Большой семерки и Европейского союза.
В агентстве напоминают, что президент США не может в одностороннем порядке изменить торговый статус России. Эти полномочия принадлежат Конгрессу, который поддерживает отмену торговых преференций для российских товаров.
Приостановка нормальных торговых отношений (режима наибольшего содействия) поставит Россию в ряд таких стран, как Куба и Северная Корея.
Лишение статуса будет означать, что товары из РФ будут облагаться более высокими тарифами, по сравнению с теми, которые применяются к другим членам Всемирной торговой организации, основным принципом которой является недискриминация среди стран-членов и равное отношение ко всем членам.
Согласно данным МВФ, треть экспорта из РФ приходится на Евросоюз, на США - только около 5%.
На прошлой неделе Евросоюз заявил, что стремится лишить Россию статуса наибольшего содействия, а Канада уже отозвала этот статус для России.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
|США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие
|МВФ утвердил $1,4 млрд срочной финпомощи Украине, будет работать над новой программой вместо stand by – Фонд
|Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $13,6 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Domino's Pizza приостанавливает инвестиции в РФ, но рестораны продолжат работу
|Гостиничная сеть Marriott решила закрыть корпоративный офис в Москве и прекратить инвестиции в России
|Япония вводит запрет на экспорт в Россию 57 наименований продукции
|Leroy Merlin не планирует выходить из РФ, готовит увеличение поставок и ассортимента
|ЕС собирается выделить еще 500 млн евро на военную помощь Украине – Боррель
|США готовятся отменить все торговые преференции для товаров из РФ – Bloomberg
Это интересно
|Toyota не уходит из России, но производство и поставку автомобилей приостановила
|Amazon прекращает отправку товаров в Россию
|ESET прекращает продажи новых лицензий решений в РФ и Беларуси, предоставляет EUR 500 тыс. поддержки Украине через НПО
|Twitter запустил зеркало в сети Tor
|Red Hat прекращает продажи и обслуживание в России и Беларуси
|IBM объявила о приостановке работы в России
|Spotify и Netflix ограничат работу своих сервисов в России