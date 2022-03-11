США отключили в России мобильную спутниковую связь Globalstar

Как стало известно, международный спутниковый оператор Globalstar прекратил работу в России. Также прекратило работу совместное предприятие, созданное Globalstar совместно с «Ростелекомом». Российские абоненты системы остались без связи.

Компания «Глобалтел», оператор российского сегмента международной сети мобильной спутниковой связи Globalstar, объявила о прекращении обслуживания абонентов. Это связано с решением Globalstar о прекращении работы её российских станций сопряжения.

Сеть Globalstar была запущена одноимённой американской компанией в коммерческую эксплуатацию в 2000 году. Сеть обеспечивает услуги передачи голоса и низкоскоростной передачи данных. Помимо голосовых терминалов, система предлагает устройства для интернета вещей и GPS-приёмники с возможностью передачи текстовых сообщений.

На новой карте обслуживания нет России, кроме того, исчез и ряд близлежащих стран: Украина, Белоруссия, страны Прибалтики и Закавказья, Казахстан и страны Средней Азии, а также частично Монголия и скандинавские страны.

В пресс-службе «Ростелекома», которая владеет «Глобалтелом», отказались от комментариев.