Financial Times: санкции подтолкнули россиян покупать недвижимость в ОАЭ

Российские граждане начали открывать бизнес и покупать недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для получения вида на жительства в этой стране из-за экономических санкций против Москвы, статью на эту тему опубликовала газета Financial Times.

Издание отмечает, что ОАЭ на протяжении многих лет являлись для россиян популярным местом для туризма и инвестиций. По оценкам FT, в ОАЭ проживает около 40 тысяч россиян и 15 тысяч украинцев, а также около 60 тысяч русскоязычных экспатриантов из бывших советских республик. Суперяхты олигархов, сообщает газета, "часто бросают якорь в Дубае, ставшем прибежищем для сверхбогатых людей".

Россияне, говорит в беседе с FT Питер Грей, партнер ADG Legal в Дубае, после введения санкций в отношении Москвы стали "нежелательными клиентами банков в Европе".

"Людей беспокоит то, что будут делать банки - банки боятся санкций и дорогостоящих расследований и поэтому не хотят продолжать бизнес с гражданами России, независимо от их политической принадлежности", - говорит Грей.

Газета отмечает, что ОАЭ является потенциальным убежищем для тех, "кто избегает национальных ограничений, поскольку государство Персидского залива занимает относительно нейтральную позицию в конфликте".

ОАЭ, напоминает издание, "воздержались при голосовании в Совете Безопасности ООН" по российской агрессии против Украины, но "поддержали последующее предложение Генеральной ассамблеи". Газета также сообщает, что в последние годы Абу-Даби наладил тесные связи с Москвой, объединив усилия по борьбе с исламистскими силами по всему региону, а также сотрудничает с Москвой в энергетической сфере.

Открытие бизнеса в ОАЭ, сообщает Financial Times, позволяет россиянам получать резидентские визы для себя и своей семьи. Так компания Virtuzone, чей бизнес заключается в содействии деятельности созданным в ОАЭ компаниям, отмечает резкий рост интереса к этому ближневосточному государству после начала конфликта на Украине со стороны россиян, украинцев и белорусов.

"Я получаю по 50 запросов в день - сейчас это процветает", - сказала FT Мария Виноградова, возглавляющая русскоязычную команду Virtuzone.

По ее словам, одна из российских компаний, в которой работает около 500 сотрудников, намеревается переехать для продолжения деятельности в Дубай.

"Люди беспокоятся о непрерывности бизнеса...один из (российских) трейдеров получил уведомление от своего адвоката в Германии о том, что он больше не может продолжать свою торговую деятельность (в Германии) с Японией и Китаем, и посоветовал ему открыться в ОАЭ", - сказала FT Виноградова.

Еще одним вариантом для переезда в ОАЭ, сообщает газета, является покупка недвижимости. Инвестиции в эту сферу в размере 750 тысяч дирхамов (200 тысяч долларов США) дают право на проживание в этой стране на протяжении трех лет; более крупные инвестиции могут обеспечить долгосрочные "золотые визы".