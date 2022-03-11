Глава МВФ Георгиева: маловероятно, что Россия сможет использовать специальные права заимствования

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает "маловероятным" получение Россией доступа к специальным правам заимствования в условиях введенных в ее отношении санкций, об этом она заявила в четверг в интервью телеканалу CNBC.

"Для того, чтобы Россия могла использовать СПЗ, она должна найти готовую к этому сторону и обойти вызванные санкциями ограничения на финансовые транзакции, поэтому я считаю очень маловероятным, что СПЗ могут быть каким-либо образом использованы", - сказала глава МВФ, отвечая на вопрос о том, может ли Россия в текущих условиях воспользоваться специальными правами заимствования, которые могут обеспечить Москве доступ к порядка 17 миллиардов долларов.

Глава МВФ подчеркнула, что "сейчас у нас (МВФ) нет никакой работы и никакого взаимодействия с Россией, наш офис в Москве не работает".

Ранее 4 марта Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить России и Белоруссии использовать или распоряжаться займами МВФ и перераспределить специальное право заимствования в пользу Украины.