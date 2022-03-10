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Британский регулятор приостановил листинг акций Evraz на бирже Лондона
13:54 10.03.2022 |
Управление финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) приостанавливает листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) Evraz на Лондонской фондовой бирже (LSE) с четверга, говорится сообщении на бирже.
"FCA временно исключает ценные бумаги... из официального котировального списка (Official List), начиная с... 10 марта 2022 года в целях защиты инвесторов", - говорится в сообщении.
Биржа уточняет, что такие меры будут соблюдаться до тех пор, пока не выяснятся последствия санкций Великобритании. Ранее в четверг Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича, который владеет долей в Evraz (28,64%).
Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Крупнейшими бенефициарами компании являются Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). В 2021 году Evraz снизил выпуск стали на 0,4% - до 13,57 миллиона тонн.
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