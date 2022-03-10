Британия ввела санкции против семи российских олигархов. Среди них – Абрамович и Дерипаска

Правительство Великобритании ввело очередной санкционный пакет, включив в него российских олигархов и многолетних руководителей до сих пор самых богатых российских госкомпаний, которые считались столпами путинского режима.

О новом пакте санкций объявил лично премьер-министр Борис Джонсон, сообщает Европейская правда.

"Не может быть безопасной гавани для тех, кто поддерживает жестокое наступление Путина на Украину... Мы будем беспощадны в преследовании тех, чья деятельность позволила убивать мирное население, уничтожать больницы и осуществлять незаконную оккупацию суверенных государств, союзников (Великобритании)", - объявил премьер.

Ключевым олигархом, попавшим под санкции, стал миллиардер Роман Абрамович, формально - один из самых богатых лондонцев, владелец футбольного клуба "Челси". Абрамович является гражданином России, Израиля, Португалии, в Лондоне проживал в купленной им элитной недвижимости.

Введение против него санкций произошло еще до продажи Абрамовичем "Челси", о чем он активно вел переговоры с потенциальными покупателями.

По решению правительства Великобритании, все британские активы Абрамовича будут заморожены, бизнесам и частным лицам из Британии теперь запрещено осуществлять банковские транзакции с ним, а также ему запрещен въезд на британскую территорию.

Другими представителями РФ, на которых наложены такие санкции, стали: миллиардер Олег Дерипаска, генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления ВТБ банка Андрей Костин, генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер, президент российской государственной трубопроводной компании "Транснефть" Николай Токарев, председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев.