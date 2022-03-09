Финансовые новости
- |
- 09.03.22
- |
- 20:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Почему Китай поддерживает Россию? Всю грязную работу за него сейчас делает Путин
17:29 09.03.2022 |
Мы привыкли считать президента РФ Владимира Путина безумным. Безумным кровавым диктатором. Который два года сидел в бункере и окончательно сошел с ума, читая произведения русских фашистов и фейковые реляции русских коррупционеров.
Но вот американская разведка говорит, что Путин не сумасшедший. Упоротый, но не безумный. Что ж, последние события показали, что мы должны доверять разведке США.
И что же тогда, считать Путина не безумным? Я готов. Да, я могу допустить, что Путин не сумасшедший. Но не торопитесь бросать в меня томатами. У меня есть просто другая версия. Единственная логичная версия.
Так вот, единственная логичная версия происходящего при том, что Путин не сумасшедший, это... Путин - китайский шпион.
Ну вот, подумайте, кто сейчас выиграет? Китай противостоит Западу, коллективному Западу, но хочет холодного противостояния и не хочет разрушать экономику. Китай смотрит на Тайвань и думает, можно или нет вернуть его силой. Но как проверить, что можно делать и чего нет. Как не потерять, но еще и получить, например, ресурсы.
И здесь на арену выходит шахид Путина, обтягивающий себя поясом шахида из кадыровцев и псковских десантников, и бросает себя под колеса танка. А Китай стоит в стороне и думает: получится у него хорошо, тогда можно забирать Тайвань, и Запад ничего не сделает.
Не получится? Обидно, но Тайвань подождет, а вот дешевые российские ресурсы получить тоже приятно.
И дальше Путин бросается на Украину, получит орехи от украинской армии и полный пакет санкций от коллективного Запада. А это разрушает полностью ту модель экономики, которая была в России. Россия летит в бездну и вылетает из цивилизации.
А что ее ждет? Конечно, только Китай. Дешевые ресурсы, которые сможет покупать только Китай. И не нужно повторять басни россиян, о том, что сейчас цена на газ и Европа будет плакать. Ибо цена на газ на рынке в Европе может вылетать до $3500, но Китай покупает при этом газ по фиксированным ценам. Меньше чем $200. И сейчас будет продолжать это делать по таким же ценам, но чем дальше, тем большая доля российских ресурсов будет продаваться именно туда.
То же будет и с российской нефтью. Ибо Китай будет единственным покупателем. И сможет максимально выкручивать руки.
Что будет с большим российским бизнесом?
Они все идут вслед за русским кораблем. К банкротству. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет. А будут только юани. Вот китайцы и выкупят. За бесценок.
В результате российская экономика станет китайской экономикой. Плюс все цивилизованные бренды уйдут, а вместо них придут китайские. Больше китайского экспорта. Китайские производители снова счастливы. Тем более что у них будет очень много дешевой российской рабочей силы. Прекрасно.
Что будет с российской финансовой системой?
Решение Центрального банка России свидетельствует о том, что они увидели глобальный размер критичности ситуации. Кто туда придет? Юань. Один большой юань.
И все это не упраздняет того, что превращение России в фашистскую бедную диктатуру рано или поздно приведет к распаду империи.
Кто будет подбирать ее куски? Верно, Китай. Не Запад, которому сто лет снилась та Россия, и все, что пытался сделать президент США Джо Байден, это убедить Путина вести себя вежливо и присоединиться к противостоянию с Китаем.
Нет, Китай отнимет все. А работу за него делает Путин. Всю грязную работу.
Конечно, Китай сейчас потому и поддерживает Россию. Поддерживает его политически в мире. Повторяет тезисы о злых бандеровцах.
Китай подталкивает Россию к бездне. Ибо она ему там, на дне, и нужна. И не видеть этого в России невозможно.
Мог бы не безумный диктатор в один день сделать свою страну такой слабой и отдать своему соседу? Разве что он очень глуп. Или китайский шпион.
Итак, на самом деле, если сейчас россияне ищут повод задушить безумного диктатора, совершить переворот или что-то другое, то у них есть железный повод. Путин рушит не только города Украины и жизнь украинцев, но и будущее России.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия против мира: когда ждать решения Суда ООН в Гааге и каковы шансы на победу
|Зеленский: я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции
|Украинцы уже могут получить 6 500 гривен в рамках єПідтримки: как это сделать
|Зеленский: Откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Война ведет к глобальному дефициту пшеницы и резкому росту цен на хлеб
|Почему Китай поддерживает Россию? Всю грязную работу за него сейчас делает Путин
|Байден выпустил указ о координации федеральных агентств в регулировании криптовалют
|S&P приостанавливает коммерческую деятельность в России
|Alstom прекращает поставки и инвестиции в Россию. Поставка локомотивов в Украину на паузе
|Россию готовятся исключить из Венецианской комиссии
Это интересно
|В США алгоритму отказали в авторских правах на картину
|Пожар на полмиллиарда долларов. В Атлантике сгорело тысячи Bentley и Lamborghini
|По оценке Juniper Research, в этом году из-за мошенничества с цифровой рекламой будет потеряно 68 млрд долларов
|Virgin Hyperloop решила переориентироваться с пассажирских перевозок на скоростную доставку грузов
|Приложение социальной сети Truth Social Дональда Трампа оказалось непросто установить из-за очень высокого спроса
|В описании приложений в Play Маркет теперь указывается совместимая версия Android
|Обновление Skype позволит звонить в экстренные службы с компьютера