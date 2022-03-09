США пригрозили китайским фирмам запретом на импорт

Китайские фирмы, отказывающиеся соблюдать санкции Вашингтона в отношении РФ, могут быть внесены в черный список и столкнуться с ограничениями на импорт из США. Компаниям, которые продолжают поставлять в Россию полупроводники и другие предметы современных технологий, могут запретить закупать в Соединенных Штатахоборудование и программное обеспечение, заявила министр торговли США Джина Раймондо в интервью газете The New York Times,опубликованном 8 марта.

По ее словам, в черный список министерства торговли США уже внесен концерн SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) - крупнейший в Китае производитель микросхем, за ним могут последовать другие китайские компании.

Китай призвал США не ущемлять его интересы

В свою очередь представитель МИД Китая Чжао Лицзян заявил, что Пекин выступает против односторонних санкций США и призвал Вашингтон "не наносить ущерб правам и интересам Китая". "Китай примет все необходимые меры для решительной защиты прав китайских компаний и частных лиц", - цитирует его слова Reuters.

24 февраля Россия начала полномасштабную войну на территории Украины. После этого западные страны ввели целый ряд крайне жестких санкций в отношении РФ, ее также покинули десятки западных компаний. В частности, США ввели "полные блокирующие санкции" в отношении 22 предприятий оборонного комплекса России, которые производят боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.