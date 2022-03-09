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Великобритания будет задерживать российские самолеты. В чем суть новых санкций?
11:38 09.03.2022 |
Великобритания объявила о ряде новых санкций, касающихся российских самолетов и экспорта космической и авиационной техники.
Правительство подготовит изменения в законодательстве, позволяющие властям задерживать российские самолеты в Великобритании; они же сделают полеты или посадку таких воздушных судов в стране уголовным преступлением.
В правительстве заявили, что санкции коснутся фигур, близких к Кремлю.
Кроме того, новые торговые санкции закроют возможность экспорта в Россию всех британских авиационных или космических технологий, а также сопутствующих услуг, таких как страхование.
Тем временем, один самолет в частном аэропорту Фарнборо на юге Англии уже стал предметом особой проверки из-за подозрений в том, что им пользовался российский олигарх.
Объявляя о новых мерах, министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что изменения нанесут дополнительный экономический ущерб России и близким к Кремлю олигархам и компаниям.
По ее словам, правительство продолжит поддерживать Украину и "работать над изоляцией России на международной арене".
Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что Великобритания была "одной из первых стран, запретивших полеты российских самолетов, и сегодня мы пошли еще дальше, делая уголовным преступлением полеты российских самолетов в воздушном пространстве Великобритании".
"Мы будем работать над тем, чтобы лишить [президента России Владимира] Путина и его приспешников права жить нормальной жизнью, пока страдают невинные украинцы", - сказал министр.
Политический редактор программы Би-би-си Newsnight Ник Уотт объяснил, что этот шаг направлен не против российских самолетов, которым уже запрещено летать в Великобританию. По его словам, таким образом правительство намеревается запретить полеты частных самолетов, зарегистрированных в третьей стране и зафрахтованных богатыми россиянами.
Источники рассказали Newsnight, что для идентификации самолета как российского недостаточно отследить его маршрут на радаре, это "детективная работа" по установлению истинного происхождения его владельцев или арендаторов.
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