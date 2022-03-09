Великобритания будет задерживать российские самолеты. В чем суть новых санкций?

Великобритания объявила о ряде новых санкций, касающихся российских самолетов и экспорта космической и авиационной техники.

Правительство подготовит изменения в законодательстве, позволяющие властям задерживать российские самолеты в Великобритании; они же сделают полеты или посадку таких воздушных судов в стране уголовным преступлением.

В правительстве заявили, что санкции коснутся фигур, близких к Кремлю.

Кроме того, новые торговые санкции закроют возможность экспорта в Россию всех британских авиационных или космических технологий, а также сопутствующих услуг, таких как страхование.

Тем временем, один самолет в частном аэропорту Фарнборо на юге Англии уже стал предметом особой проверки из-за подозрений в том, что им пользовался российский олигарх.

Объявляя о новых мерах, министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что изменения нанесут дополнительный экономический ущерб России и близким к Кремлю олигархам и компаниям.

По ее словам, правительство продолжит поддерживать Украину и "работать над изоляцией России на международной арене".

Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что Великобритания была "одной из первых стран, запретивших полеты российских самолетов, и сегодня мы пошли еще дальше, делая уголовным преступлением полеты российских самолетов в воздушном пространстве Великобритании".

"Мы будем работать над тем, чтобы лишить [президента России Владимира] Путина и его приспешников права жить нормальной жизнью, пока страдают невинные украинцы", - сказал министр.

Политический редактор программы Би-би-си Newsnight Ник Уотт объяснил, что этот шаг направлен не против российских самолетов, которым уже запрещено летать в Великобританию. По его словам, таким образом правительство намеревается запретить полеты частных самолетов, зарегистрированных в третьей стране и зафрахтованных богатыми россиянами.

Источники рассказали Newsnight, что для идентификации самолета как российского недостаточно отследить его маршрут на радаре, это "детективная работа" по установлению истинного происхождения его владельцев или арендаторов.