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Информация об агентстве
Китай рассматривает покупку доли в Газпроме и других компаниях РФ
11:33 09.03.2022 |
Китай консультируется со своими госкомпаниями по поводу приобретения или увеличения долей в российских энергетических и сырьевых компаниях, в частности - Газпроме.
Об этом сообщает Bloomberg.
Китай рассматривает энергетические и сырьевые компании, такие как газовый гигант ПАО "Газпром" и производитель алюминия United Co. Rusal International, сообщают собеседники агентства.
Пекин ведет переговоры со своими государственными компаниями, среди которых China National Petroleum, China Petrochemical, Aluminum China и China Minmetals по поводу возможностей для инвестиций в российские компании или активы.
Обсуждения находятся на ранней стадии и не обязательно приведут к соглашению, подчеркивают собеседники агентства. По данным некоторых источников, начались переговоры между китайскими и российскими энергетическими компаниями.
Китай пообещал продолжать нормальные торговые отношения с Россией, несмотря на массовый выход европейских и американских компаний. Среди текущих инвестиций Китая в энергетику в России, CNPC имеет 20% акций проекта Ямал СПГ и 10% в Arctic СПГ 2, а также Cnooc Ltd. владеет 10% Arctic СПГ 2.
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