Первый пошел: российский самолет задержан в Египте по требованию иностранного лизингодателя

В египетском Шарм-эш-Шейхе задержан самолет «Уральских авиалиний» с российскими туристами на борту из-за заявки иностранного лизингодателя. Про це пише Росбалт.

Воздушное судно должно было пролететь над территорией Кипра.

«Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись», - сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Тем временем «Уральские авиалинии» сообщили, что с 14 марта полетная программа в Египет будет отменена. Как оптимистически предупреждают россиян в этой авиакомпании, ограничения продлятся как минимум до 20 мая 2022 года. Исключение составят лишь иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания.

Напомним, Россия останавила все рейсы за рубеж с 6 марта и все рейсы из-за рубежа в РФ - с 8 марта.

Согласно пакету санкций, введенных Евросоюзом против РФ из-за вторжения в Украину, поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним находятся под запретом. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями и необходимо разорвать действующие в течение 30 дней.